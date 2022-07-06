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Абхазия Информ

НАЧАЛЬНИК МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Новости Среда, 06 июля 2022 20:28
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НАЧАЛЬНИК МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Руководство Государственной миграционной службы отчиталось по итогам работы ведомства в первом полугодии текущего года.

На встрече с премьер-министром Александром Анквабом начальник службы Рамин Габлая доложил о том, что с 1 января по 30 июня принято 3674 заявлений от иностранных граждан для получения виз и 287 заявлений от работодателей. На миграционный учет поставлены 2453 лица. В отношении работодателей ГМС осуществила 17 плановых проверок.

Выдано разрешений на работу 2763 гражданам, из них патентов – 287. Медицинское обследование прошло 3090 граждан иностранных государств.

Сумма госпошлины за выдачу рабочих виз составила 11 млн. 754 тыс. руб. Сумма госпошлин, уплаченной иностранными гражданами за выдачу разрешений на работу составила 10 млн. 936 тыс. руб., за выдачу патента – 4 млн. 227 тыс. руб.

Работодателя уплатили госпошлину за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы в размере 5 млн.173 тыс. руб.

Как сообщил начальник ГМС, в первом полугодии в административном порядке в суды направлено 56 дел, а общая сумма штрафных санкций, поступившая в бюджет республики, составила 328 тыс. 500 руб.

Существенно выросла общая сумма государственной пошлины за счет деятельности ГМС РА в I-ом полугодии 2022 года - она превысила 32 млн. 420 тыс. руб. За аналогичный период 2021г. поступило 15 млн. 610 тыс. руб. госпошлины.

Премьер-министр поручил руководству миграционной службы повысить качество оказываемых мигрантам услуг по принципу «одного окна» и наращивать достигнутые в первом полугодии результаты работы.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 06 июля 2022 20:30

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