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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ БОЛЬНИЦ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Новости Среда, 06 июля 2022 21:11
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ЭДУАРД БУТБА ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ БОЛЬНИЦ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ

Сухум. 6 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба с рабочей поездкой посетил Гагрскую и Гудаутские ЦРБ, а также Пицундскую больницу. Он проверил, как проходит работа медучреждений во время курортного сезона.

После обхода Гагрской ЦРБ состоялось совещание с участием главы Администрации Гагрского района Юрием Хагуш.

Главврач Индира Арсалия проинформировала о состоянии дел в больнице. По ее словам, есть нехватка медиков, но этот вопрос решается. С 1 августа, на курортный сезон, работать приедет реаниматолог.

Министр отметил, что он подписал распоряжение о командировке в ЦРБ Гагры хирургов из Республиканской больницы.

Обсудили и вопрос создания дополнительной бригады скорой помощи. Сейчас в больнице функционируют всего две.

Индира Арсалия отметила, что на стационарном лечении сегодня двое граждан Российской Федерации, гостей нашей страны, которым в больнице были проведены различного рода операции. Это ребенок 5 лет и мужчина.

Эдуард Бутба после совещания навестил их, поинтересовался состоянием здоровья. Вся необходимая хирургическая помощь пациентам оказана и лечение будет продолжено.

В Пицундской больнице главе Минздрава показали помещение для рентген аппарата, которое было отремонтировано силами Администрации г.Пицунда.

По словам главы администрации Пицунды Руслана Хунцария ремонт обошёлся более чем в 700 тысяч рублей, теперь остаётся открытым вопрос оснащения.

Министр отметил, что средства на приобретение рентген аппарата изыскиваются и в скором времени он будет закуплен.

С главврачом Савелием Серетиди обговорили возможность открытия в больнице стационарна. Там есть 25 койко-мест, которые не функционируют из-за нехватки медперсонала.

Эдуард Бутба отметил, что поток пациентов в Пицунде не маленький и направлять всех, кому нужно стационарное лечение в Гагрскую ЦРБ неправильно.

«Будем думать, как обесчестить вас кадрами», – отметил министр.

В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба сообщил министру, что в больницу поступил пациент с коронавирусной инфекцией. Он находится в инфекционном отделении и получает всю необходимую помощь.

Эдуард Бутба также проверил и работу компьютерного томографа. Ему необходимо плановое техническое обслуживание и специалисты «Форсайт Медикал» должны приехать в ближайшее время и провести его.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 06 июля 2022 21:32

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