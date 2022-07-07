ПАРЛАМЕНТАРИИ ПЛАНИРУЮТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. В Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике, которое провел его председатель Даут Хутаба.

Обсуждался проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», разработанный в целях совершенствования норм уголовного законодательства и эффективного применения норм уголовно-процессуального законодательства РА.

Законопроект подробно представила депутатам Тамила Бигвава. В нем предусматривается внесение изменений в статьи Уголовного Кодекса Республики Абхазия, связанные с торговлей людьми; клеветой, совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»; расширением перечня лиц, признаваемых должностными.

Проектом закона предлагается внести ряд изменений в статью 5 Уголовно-процессуального Кодекса, раскрывающую основные понятия, используемые в Кодексе. В частности, предлагается расширить определение «государственный обвинитель», такие понятия как «жилище» и «защищаемое лицо». Представленный законопроект предусматривает внесение изменений, связанных с применением полиграфа в ходе уголовного судопроизводства, а также такой мерой пресечения как «домашний арест» и другое.

После долгого и серьезного обсуждения члены Комитета единогласно решили рекомендовать Парламенту на очередном заседании сессии принять этот законопроект в первом чтении и, в случае одобрения, осуществить его последующую детальную доработку.