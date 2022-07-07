ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ – ИСТОРИКОВ
Новости Четверг, 07 июля 2022 20:48
Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. Началась летняя практика студентов первого курса исторического факультета АГУ. Она проходит на территории Сухумской крепости.
Руководитель практики – декан исторического факультета, кандидат исторических наук Алик Габелия.
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