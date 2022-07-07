ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ И РОССИИ

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, заместитель начальника Главного Штаба ВМФ МО РФ Владимир Земсков.

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями Министерства обороны России.

В ходе встречи обсудили вопрос реализации «Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия».

Глава государства отметил значение сотрудничества сторон в вопросе обеспечения безопасности Республики Абхазия и укрепления присутствия Вооруженных сил Российской Федерации в регионе.

«С учетом складывающейся международной обстановки военное сотрудничество становится еще более актуальным», – отметил Аслан Бжания.

Представители российского Минобороны поблагодарили президента за встречу и оказываемую поддержку в реализации «Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия».

Об этом сообщает сайт главы государства.