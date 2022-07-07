ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ И РОССИИ
Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочую встречу с руководством Министерства обороны Абхазии и представителями Министерства обороны России.
Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр обороны Владимир Ануа, первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, заместитель начальника Главного Штаба ВМФ МО РФ Владимир Земсков.
В ходе встречи обсудили вопрос реализации «Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия».
Глава государства отметил значение сотрудничества сторон в вопросе обеспечения безопасности Республики Абхазия и укрепления присутствия Вооруженных сил Российской Федерации в регионе.
«С учетом складывающейся международной обстановки военное сотрудничество становится еще более актуальным», – отметил Аслан Бжания.
Представители российского Минобороны поблагодарили президента за встречу и оказываемую поддержку в реализации «Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на территории Республики Абхазия».
Об этом сообщает сайт главы государства.