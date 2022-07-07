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Абхазия Информ

9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА

Новости Четверг, 07 июля 2022 21:01
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9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. 9 июля Очамчыра впервые официально отпразднует день города. Запланирована обширная программа мероприятий:

11:00 на набережной города (русская школа):

открытие сельскохозяйственной ярмарки и выставки мастеров народного творчества. Будет представлена продукция производителей Очамчырского района и работы талантливых художников и мастеров на все руки;

знакомство с предметами национального быта Абхазов и краткий рассказ об их предназначении. Песни, танцы и мастер-классы от спортсменов.

13:00 в центральном парке города (за зданием Администрации) конкурсы для взрослых и детей, квесты, шоу, фокусники, настольные игры, мастер-классы, подарки, мороженное и охлажденные напитки.

19:00 – центральная площадь города:

чествование и награждение выпускников Очамчырского района окончивших среднюю школу.

презентация герба города Очамчыра;

поздравления от руководства Абхазии, гостей и горожан.

Затем состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие известные артисты и коллективы Абхазии а также специальные гости из солнечной Адыгеи – Batrai и Темиркан Сиюхов.

Завершится концерт праздничным салютом.

После концерта и до самого утра – Диско-ночь.

Для всех выпускников района, жителей и гостей города будет работать супер-диджей.

Очамчырцы приглашают на праздник всех жителей и гостей Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 07 июля 2022 21:13

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