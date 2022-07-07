9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА

– открытие сельскохозяйственной ярмарки и выставки мастеров народного творчества. Будет представлена продукция производителей Очамчырского района и работы талантливых художников и мастеров на все руки;

– знакомство с предметами национального быта Абхазов и краткий рассказ об их предназначении. Песни, танцы и мастер-классы от спортсменов.

13:00 в центральном парке города (за зданием Администрации) конкурсы для взрослых и детей, квесты, шоу, фокусники, настольные игры, мастер-классы, подарки, мороженное и охлажденные напитки.

19:00 – центральная площадь города:

– чествование и награждение выпускников Очамчырского района окончивших среднюю школу.

– презентация герба города Очамчыра;

– поздравления от руководства Абхазии, гостей и горожан.

Затем состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие известные артисты и коллективы Абхазии а также специальные гости из солнечной Адыгеи – Batrai и Темиркан Сиюхов.

Завершится концерт праздничным салютом.

После концерта и до самого утра – Диско-ночь.

Для всех выпускников района, жителей и гостей города будет работать супер-диджей.

Очамчырцы приглашают на праздник всех жителей и гостей Абхазии.