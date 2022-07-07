ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИИ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ПИЦУНДЫ

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Парламенте Республики Абхазия под председательством Алхаса Барциц состоялось расширенное заседание Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, в котором участвовали спикер Лаша Ашуба, его заместители Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба и Ашот Миносян и большинство депутатов Парламента.

Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

В его обсуждении приняли участие приглашенные вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава, начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия, Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл, председатель Пицундского городского Собрания Мурат Аджба, депутаты Собрания и представители общественности города Пицунды.

Соглашение было подписано в Москве 19 января 2022 года. Оно предусматривает передачу Российской Федерации имущественного комплекса, на безвозмездной основе, а также передачу в аренду земельных участков и прилегающего участка акватории моря.

Рассматривая данный законопроект, депутаты ознакомились с приложенными к нему заключениями. Также было озвучено Соглашение между Кабинетом министров Республики Абхазия и Главным управлением охраны Российской Федерации об использовании государственных объектов, расположенных в Пицунде, подписанное 14 сентября 1995 года.

В соответствии со статьей 2 данного Соглашения «Кабинет Министров Республики Абхазия предоставляет Главному управлению охраны Российской Федерации право безвозмездного пользования государственными дачами №№ 8, 9 и 10 в Пицунде с территорией в существующих границах и иным недвижимым имуществом».

Представленное сегодня в Парламенте Соглашение ранее было рассмотрено Кабинетом министров с учетом финансово-экономического анализа Минэкономики, а также заключения Министерства юстиции на предмет соответствия положений Соглашения законодательству Республики Абхазия и передано на ратификацию.

Участники заседания получили представленную Бесланом Кубрава подробную информацию об истории эксплуатации объекта, который считает необходимым ратифицировать Соглашение.

В ходе конструктивной дискуссии лица, приглашенные на заседание, высказались по данному вопросу и ответили на многочисленные вопросы депутатов.

Представители Пицунды со своей стороны выразили озабоченность жителей города и села Лдзаа. В связи с этим Премьер-министр Александр Анкваб подтвердил уверенность в том, что подписанное Соглашение в полной мере соответствует интересам Республики Абхазия.

По итогам заседания члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять проект закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».