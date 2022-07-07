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Абхазия Информ

ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Новости Четверг, 07 июля 2022 21:35
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ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. Задержана жительница г. Сухум 1981 г.р., подозреваемая в совершении хищения чужого имущества – Бакши Лилия Дербишовна.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена и впоследствии задержана подозреваемая в совершении кражи, имевшей место в столице по улице Воронова, когда на тот момент неустановленным следствием лицом, проникшим в дом заявительницы, были похищены наручные часы и денежные средства. Гражданка Бакши созналась в содеянном.

По факту хищения чужого имущества в соответствии с ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование проводит следственный отдел УВД по г. Сухум.

Хищение чужого имущества в крупном размере вменяется жителям г. Гагра Авидзба Гудисе Руслановичу 1997 г.р., и Халваш Дамею Родиковичу 1991 г.р.

Последние, находясь около «Молочного водопада» на территории Рицинского реликтового национального парка, разбив стекло правой задней двери а/м «Mazda» за госномером Н918ММ, совершили кражу денег в сумме 11.550 рублей и сотового телефона «iPhone 12 Pro», после чего с места преступления скрылись.

Принятыми оперативно-розыскными мерами сотрудниками ОМ п. Бзыпта УВД по Гагрскому району вышеназванные граждане были задержаны. Похищенный телефон изъят.

Халваш Д.Р. и Авидзба Г.Р. задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 07 июля 2022 21:39

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