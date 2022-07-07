 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «АИДА» В ГЕЛИКОН-ОПЕРА

Новости Четверг, 07 июля 2022 22:06
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «АИДА» В ГЕЛИКОН-ОПЕРА

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. «Аида» Дж. Верди продолжает триумфальное шествие. Сегодня после небольшого перерыва в «Геликоне» стартовала вторая серия премьерного блока. И сразу – дебюты!

Дирижерскую эстафету подхватил молодой маэстро, лауреат Первой премии Первого международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова Филипп Селиванов, а заглавную роль в «Аиде» исполнила народная артистка Республики Абхазия, заслуженная артистка Российской Федерации Алиса Гицба.

Вместе с ней впервые в спектакле выступили Виталий Серебряков (Радамес), Александра Ковалевич (Амнерис) и Петр Морозов (Амонасро). Главные герои блистательно разыграли перед зрителями историю трагической любви, воспетую Верди. Достойный ансамбль с ними составили Станислав Швец (Рамфис), Александр Киселев (Царь Египта), Марина Карпеченко (Верховная жрица), Дмитрий Хромов (Гонец) и Юлия Горелова (Танцовщица). Египтяне, жрецы, солдаты, рабы и пленные эфиопы в воплощении артистов хора «Геликона» и артистов театра танца «Гжель» также были восхитительны.

 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 07 июля 2022 22:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА «PIANO DUO» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.