ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ «АИДА» В ГЕЛИКОН-ОПЕРА

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. «Аида» Дж. Верди продолжает триумфальное шествие. Сегодня после небольшого перерыва в «Геликоне» стартовала вторая серия премьерного блока. И сразу – дебюты!

Вместе с ней впервые в спектакле выступили Виталий Серебряков (Радамес), Александра Ковалевич (Амнерис) и Петр Морозов (Амонасро). Главные герои блистательно разыграли перед зрителями историю трагической любви, воспетую Верди. Достойный ансамбль с ними составили Станислав Швец (Рамфис), Александр Киселев (Царь Египта), Марина Карпеченко (Верховная жрица), Дмитрий Хромов (Гонец) и Юлия Горелова (Танцовщица). Египтяне, жрецы, солдаты, рабы и пленные эфиопы в воплощении артистов хора «Геликона» и артистов театра танца «Гжель» также были восхитительны.