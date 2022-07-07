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Абхазия Информ

КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА «PIANO DUO»

Новости Четверг, 07 июля 2022 22:09
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КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА «PIANO DUO»

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба в рамках II Международного оперного фестиваля «Opera Viva» состоялся концерт фортепианного дуэта «Piano Duo».

Солисты – народная артистка Абхазии Нинель Бжания и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба совместно с Государственным камерным оркестром под управлением народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна.

В программе вечера прозвучали произведения Баха, Вивальди, Прокофьева, Рахманинова, Альбинони, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Свиридова, Бизе, Чепелянского, Бабаджаняна, Пьяццоллы, Агутина, Джексона, Гарваренца, Циммера и Левланда.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 07 июля 2022 22:10

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