КОНЦЕРТ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА «PIANO DUO»
Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба в рамках II Международного оперного фестиваля «Opera Viva» состоялся концерт фортепианного дуэта «Piano Duo».
Солисты – народная артистка Абхазии Нинель Бжания и заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба совместно с Государственным камерным оркестром под управлением народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна.
В программе вечера прозвучали произведения Баха, Вивальди, Прокофьева, Рахманинова, Альбинони, Римского-Корсакова, Хачатуряна, Свиридова, Бизе, Чепелянского, Бабаджаняна, Пьяццоллы, Агутина, Джексона, Гарваренца, Циммера и Левланда.