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Абхазия Информ

КРОВЛЯ ЛЫХНЕНСКОГО ХРАМА НУЖДАЕТСЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ

Новости Четверг, 07 июля 2022 22:11
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КРОВЛЯ ЛЫХНЕНСКОГО ХРАМА НУЖДАЕТСЯ В РЕКОНСТРУКЦИИ

Сухум. 7 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове, замминистра Гарик Сангулия и глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиа посетили Лыхненский храм.

В ходе посещения храма был произведен осмотр объекта и обсуждены варианты реконструкции кровельной системы, допускаемых инструкцией по реставрации, с одновременным сохранением оригинальной черепицы.

В завершении встречи отмечена важность скорейшего решения данной проблемы, так как стоит вопрос сохранения храмовой живописи и внутреннего убранства от воздействия атмосферных явлений.

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Лыхненский храм Успения Богородицы – один из немногих средневековых православных храмов, дошедших до нас в почти первозданном виде. Он был построен в X-XI веках, а вот сохранившиеся внутри фрески в византийском стиле появились позже – в XIV веке. 

Церковь в Лыхны относят к крестово-купольному виду сооружений, типичному для Абхазии раннесредневекового периода. И снаружи, и внутри здание отличается строгими, но гармоничными формами, а также четкими пропорциями, свидетельствующими о высоком уровне мастерства зодчих.

В какие конкретно годы был построен храм Успения Богородицы в Лыхны и при каком из правителей, до сих пор не установлено. Большинство исследователей полагают, что закладка сооружения из очищенного камня пепельного цвета состоялась в начале X века. Скорее всего, строительством руководило сразу несколько архитекторов, подчинявшихся местному епископу.

В 1821 году храм Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны в Абхазии стал местом захоронения князя Георгия II Шервашидзе, также известного как Сафар-бей. Этот правитель вошел в историю в первую очередь тем, что при нем Абхазия попала под покровительство Российской империи.

За тысячу лет храм в Лыхны ни разу не подвергался серьезным реставрациям, благодаря чему сохранил исходный облик. 

Храм Успения в Лыхны по-прежнему открыт для верующих. Туристам входить в церковь тоже не запрещается, но фотографировать внутри нельзя.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Лыхны – место намоленное. Сюда приезжают сотни верующих из разных стран мира. Недаром ведь долгое время Лыхненский храм считался едва ли не главным православным храмом Кавказа.

Самая известная чудотворная икона в храме Успения Богородицы в Лыхны – это икона «Знамение» с надписями на абхазском языке. В 1855 году ее подарил Абхазии Александр II. Надпись, нанесенная вокруг лика Божьей Матери, гласит: «Пресвятая Богородица, спаси нас».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 07 июля 2022 22:18

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