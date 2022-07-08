РОМАН ДБАР ПЕРЕИЗБРАН ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ

На заседании также были утверждены квоты в очной аспирантуре в научных учреждениях АНА – АбИГИ им. Д. И. Гулиа, Институте экономики и права и Институте экспериментальной патологии и терапии (всего семь мест).

Члены президиума приняли решения и по ряду других вопросов.