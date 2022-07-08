РОМАН ДБАР ПЕРЕИЗБРАН ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ
Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании президиума Академии наук Абхазии состоялись выборы директора ГНУ «Институт экологии АНА».
В результате тайного голосования директором избран кандидат биологических наук, почетный доктор АНА Роман Дбар.
На заседании также были утверждены квоты в очной аспирантуре в научных учреждениях АНА – АбИГИ им. Д. И. Гулиа, Институте экономики и права и Институте экспериментальной патологии и терапии (всего семь мест).
Члены президиума приняли решения и по ряду других вопросов.