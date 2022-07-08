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Абхазия Информ

РОМАН ДБАР ПЕРЕИЗБРАН ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ

Новости Пятница, 08 июля 2022 18:55
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РОМАН ДБАР ПЕРЕИЗБРАН ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ЭКОЛОГИИ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании президиума Академии наук Абхазии состоялись выборы директора ГНУ «Институт экологии АНА».

В результате тайного голосования директором избран кандидат биологических наук, почетный доктор АНА Роман Дбар.

На заседании также были утверждены квоты в очной аспирантуре в научных учреждениях АНА – АбИГИ им. Д. И. Гулиа, Институте экономики и права и Институте экспериментальной патологии и терапии (всего семь мест).

Члены президиума приняли решения и по ряду других вопросов.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2022 18:57

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