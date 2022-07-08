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Абхазия Информ

ШПАГА ГЕНЕРАЛА АБАЗА УАЛИДА МАРШАН ПЕРЕДАНА ГОСМУЗЕЮ

Новости Пятница, 08 июля 2022 18:57
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ШПАГА ГЕНЕРАЛА АБАЗА УАЛИДА МАРШАН ПЕРЕДАНА ГОСМУЗЕЮ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял решение передать в дар Абхазскому государственному музею шпагу выдающегося общественного и политического деятеля, генерал-майора Сирийской армии Уалида Маршан (Абаза).

Шпагу глава государства вручил сын Уалида Халид Маршан в ходе его визита в Сирийскую Арабскую Республику в мае 2021 года. Вручая подарок, Халид Маршан тогда отметил, что шпага была при Уалиде Маршан, когда он окончил военную Академию и семье важно, чтобы реликвия находилась на исторической родине генерала.

От имени Аслана Бжания шпагу генерала Абаза Госмузею передал советник президента по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа. Он отметил, что семья генерала Маршан очень уважаема в Сирии.

«Данная шпага – это семейная реликвия семьи Амаршан. Уалид Амаршан и члены его семьи были военными. Это событие символично для наших народов, имеет высокую культурную и историческую ценность. Убежден, шпага займёт своё почётное место в музее, который является центром притяжения абхазской культуры», – сказал Нугзар Логуа.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2022 19:04

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