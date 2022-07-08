Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Абхазии состоялась встреча министра Инала Ардзинба c руководителем представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрием Федотовым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия. Достигнута договоренность об увеличении квот на обучение абитуриентов из Республики Абхазия в вузах Российской Федерации.