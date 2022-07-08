 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РАСКРЫТ САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КУРОРТ ДЛЯ ОТДЫХА РОССИЯН

Новости Пятница, 08 июля 2022 19:49
Оцените материал
(0 голосов)
РАСКРЫТ САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КУРОРТ ДЛЯ ОТДЫХА РОССИЯН

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала россиянам о нескольких лидеров среди направлений для бюджетного отдыха.

По ее словам, сейчас таковым направлением является Абхазия.

«Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии – это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день», – отметила специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Также турагент добавила, что в РФ сегодня самый бюджетный вариант – это Калининград.

Ранее ФАН писал, что стоимость 10-дневного отдыха для двоих в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» в среднем обойдется россиянам в 250-275 тысяч рублей, то есть примерно по 100-120 тысяч рублей на одного человека.

Тем временем «Пятый канал» сообщает, что консульства Греции приостанавливают прием документов на оформление виз от россиян. Сообщение об этом появилось на официальном сайте визового центра иностранного государства. В ведомстве объяснили, что по техническим причинам Генконсульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2022 19:54

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕДОВЕРИЕ ВЛАСТЯМ СТАЛО ТРИГГЕРОМ СКАНДАЛА С ИНВЕСТПРОЕКТОМ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.