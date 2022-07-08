РАСКРЫТ САМЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ КУРОРТ ДЛЯ ОТДЫХА РОССИЯН

«Понятно, что нет прямого авиасообщения, юг закрыт, но есть вылеты в Сочи, и люди добираются оттуда до Абхазии – это самое бюджетное, что есть на сегодняшний день», – отметила специалист в беседе с изданием Lenta.ru.

Также турагент добавила, что в РФ сегодня самый бюджетный вариант – это Калининград.

Ранее ФАН писал, что стоимость 10-дневного отдыха для двоих в пятизвездочном отеле Турции по системе «все включено» в среднем обойдется россиянам в 250-275 тысяч рублей, то есть примерно по 100-120 тысяч рублей на одного человека.

Тем временем «Пятый канал» сообщает, что консульства Греции приостанавливают прием документов на оформление виз от россиян. Сообщение об этом появилось на официальном сайте визового центра иностранного государства. В ведомстве объяснили, что по техническим причинам Генконсульство Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске прекращает рассматривать заявления на визу на неопределенный срок.