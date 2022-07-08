НЕДОВЕРИЕ ВЛАСТЯМ СТАЛО ТРИГГЕРОМ СКАНДАЛА С ИНВЕСТПРОЕКТОМ В АБХАЗИИ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Кулуарный формат обсуждения крупного инвестпроекта по строительству поселка вызвал резонанс в Абхазии. Жители республики потребовали не продавать землю иностранцам, так как усмотрели угрозу махинаций с инвестициями, из-за чего их сумма может затем лечь бременем на бюджет республики, указали опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Резонанс среди жителей Абхазии после сообщения о том, что власти Абхазии обговаривают сделку о продаже земли, был вызван из-за того, что территория республика небольшая, и потому земельный вопрос очень чувствителен, отметила редактор «Нужной газеты» Изида Чания.

«Наша республика очень маленькая. 500 га земли – это очень большая территория для нас. Второй фактор – само письмо. Если вы посмотрите на текст письма, то увидите, что оно написано очень странным для инвестора языком. Это вызвало большие подозрения, что речь идет не о серьезном проекте, а о какой-то махинации», – сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Абхазия уже оказалась в долгах, когда приняла от России в 2008 году кредит в два млрд рублей на восстановление железной дороги, добавила она.

«Большинство экспертов считает, что это авантюра наподобие проекта по получению кредита на строительство железной дороги. Нам обещали, что за этот проект заплатит бизнес, но в итоге мы все платим за этот проект уже много лет», – пояснила аналитик.

5 июля Telegram-канал «Республика» опубликовал фотографии письма на имя премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, в котором немецкая компания предлагает инвестировать в Абхазию шесть млрд евро для строительства поселка городского типа (на 10-12 тысяч человек). Инвестор попросил выделить участок 500 га и предоставить декларацию о намерениях, а также государственные гарантии на сумму шесть млрд евро, чтобы избежать инвестиционного краха в случае смены правительства. Ответил немецкой компании уже не премьер-министр, а президент Аслан Бжания, который подтверждает заинтересованность и гарантирует предоставление земельного участка, сказано в публикации.

Особо жителей Абхазии насторожило то, что инвестор требует гарантии под инвестицию в 6 млрд евро. Это составляет 35 годовых бюджетов Абхазии, указала Изида Чания.

«На наш взгляд эта сумма – 6 млрд евро – очень большая для Абхазии. Наш бюджет составляет 11 миллиардов рублей. То есть деньги не сопоставимы с нашим бюджетом, и если такой долг ляжет на плечи Абхазии, то, учитывая внешний долг по железной дороге, внешний долг за потребление электроэнергии, то все это вместе будет для Абхазии просто неподъемным», – подчеркнула Чания.

Также она обратила внимание на несоответствие рассмотрения письма принятой в Абхазии процедуре.

«То есть письмо поступает на имя премьер-министра, и логично было бы предположить, что на это письмо ответил бы премьер-министр, который занялся бы конкретными вопросами – изучением самого проекта, техническими деталями. Кроме того у нас есть инвестиционное агентство при министерстве экономики и было бы логично, если бы это письмо было бы направлено не президенту, а в это агентство, которое занималось бы юридическими деталями, рентабельностью этого проекта, экономической целесообразностью, оценкой рисков», – объяснила Изида Чания.

Было странно, что на это письмо ответил президент и без изучения вопроса дал какие-то гарантии, добавила она. Также настораживает тот момент, что инвестор не оговаривает способы перевода денег, отметила аналитик.

«Что еще насторожило, так это то, что письмо написано в конце марта, и очень странно, что в ситуации, когда наложены санкции, инвестиционный проект идет в Абхазию. Это первое, а второе – инвестиционные проекты в Абхазию, особенно когда речь идет о европейских компаниях, это очень сложная вещь. У нас нет SWIFT, у нас деньги перечисляются на счета, то есть они идут через Россию, а на сегодня через Россию, как вы понимаете, деньги перечислить невозможно», – сказала Чания.

Она также считает, что резонанс с инвестпроектом о строительстве поселка не повлиял на рейтинг властей.

«У действующей власти рейтинг и так уже настолько подорван, что подрывать его дальше некуда. Конечно, это вызвало недовольство, возмущение. Конечно, люди считает, что это афера», – пояснила Изида Чания.

У жителей Абхазии есть опасения, что если поселок будет построен, то проживать будут там иностранцы, отметил блогер Кирилл Базилевский.

«Учитывая ситуацию с демографией и провальной программой по репатриации», – сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, наибольший резонанс среди жителей вызвал кулуарный характер переговоров о крупной сделке.

«Хотя, вполне возможно, что никаких конкретных переговоров и не было. Есть некое письмо от никому не известной компании, у которой, скорее всего, и близко нет таких денег. Есть формальный по своей сути ответ», – подчеркнул аналитик.

Гарантии для инвестиций также вызвали опасение у общественности, что впоследствии долг ляжет на бюджет Абхазии. При этом информации о проекта совсем мало.

«Элементарные математические расчеты легко показывают несоответствие заявленных инвестиций проекту», – сказал Базилевский.

Весь этот прожект выглядит несерьезно, но даже если бы его взялись реализовывать, то без общественной дискуссии и обсуждения в парламенте не обошлось бы, считает он.

«Тем более что оппозиция старается использовать малейший повод для нападок на власть. На мой взгляд, вся эта история, скорее, говорит о том, что властные структуры сами не успели разобраться с этим предложением, а оно стало доступно общественности. Так как, на мой взгляд, если бы разобрались, то просто бы не стали продолжать общение с сомнительной компанией», – указал аналитик.

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