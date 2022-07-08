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Абхазия Информ

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Новости Пятница, 08 июля 2022 20:22
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РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии продолжают рейдовые мероприятия  в районах республики.  В частности, были проверены маломерные суда, расположенные  в прибрежной  зоне от Гагры до Цандрипша. Всего  около десятка гидроциклов.

По словам руководства ГИМС вопросов по части наличия соответствующей  разрешительной и технической документации  к  владельцам плавсредств не возникло. Однако инспекторы  указали на зафиксированные  факты нарушения  скоростного  режима в купальной зоне.

Владельцы гидроциклов были предупреждены об ответственности за данные нарушения в соответствии с законодательством Республики Абхазия и наложении штрафных санкций. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2022 20:23

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