РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии продолжают рейдовые мероприятия в районах республики. В частности, были проверены маломерные суда, расположенные в прибрежной зоне от Гагры до Цандрипша. Всего около десятка гидроциклов.

По словам руководства ГИМС вопросов по части наличия соответствующей разрешительной и технической документации к владельцам плавсредств не возникло. Однако инспекторы указали на зафиксированные факты нарушения скоростного режима в купальной зоне.

Владельцы гидроциклов были предупреждены об ответственности за данные нарушения в соответствии с законодательством Республики Абхазия и наложении штрафных санкций.