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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ МЕДВУЗА

Новости Пятница, 08 июля 2022 20:23
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ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ МЕДВУЗА

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния встретился со студентами, поступившими  в этом году в Ярославский государственный медицинский университет. В соответствии с подписанным в 2021 году соглашением между МЧС Абхазии и Ярославским  медуниверситетом, студенты из Абхазии получают профильное медицинское  образование для дальнейшего прохождения службы в подразделениях спасательного ведомства нашей республики. 

Вступительные экзамены проходили на базе Абхазского госуниверситета. По их результатам из двух квот на поступление была заполнена лишь одна. В связи с чем экзаменационная комиссия рекомендовала МЧС направить на учебу в Ярославль одну из победительниц республиканской олимпиады, студентку  биологического факультета АГУ.

Руководство МЧС  с данным предложением согласилось и тем самым обе квоты от Абхазии были заполнены.

Лев Квициния поздравил молодых людей с поступлением и пожелал им успешной учебы, указав на ключевую важность для ведомства  вопросов подготовки высокопрофессиональных кадров. 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2022 20:27

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