ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ МЕДВУЗА
Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния встретился со студентами, поступившими в этом году в Ярославский государственный медицинский университет. В соответствии с подписанным в 2021 году соглашением между МЧС Абхазии и Ярославским медуниверситетом, студенты из Абхазии получают профильное медицинское образование для дальнейшего прохождения службы в подразделениях спасательного ведомства нашей республики.
Вступительные экзамены проходили на базе Абхазского госуниверситета. По их результатам из двух квот на поступление была заполнена лишь одна. В связи с чем экзаменационная комиссия рекомендовала МЧС направить на учебу в Ярославль одну из победительниц республиканской олимпиады, студентку биологического факультета АГУ.
Руководство МЧС с данным предложением согласилось и тем самым обе квоты от Абхазии были заполнены.
Лев Квициния поздравил молодых людей с поступлением и пожелал им успешной учебы, указав на ключевую важность для ведомства вопросов подготовки высокопрофессиональных кадров.
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