 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Новости Пятница, 08 июля 2022 20:29
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава и специалист Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума Тенго Шанава в составе делегации из Абхазии принимают участие в Международном молодежном фестивале «Манжерок», который проходит в Республике Алтай с 5 по 10 июля.

Мероприятие включает в себя обширную деловую и культурную программу, организацию двух образовательных треков «Соотечественники» и «Политические лидеры», панельные дискуссии с международными экспертами и многое другое.

Также проходят встречи активистов политических партий, российских соотечественников за рубежом, депутатов и иностранных студентов российских вузов. В состав делегации из Абхазии, принимающей участие в фестивале, также вошли Даут Кове и Руслана Гергедава.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 08 июля 2022 20:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ МЕДВУЗА В СУХУМСКОМ СУДЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК АСТАМУРА ДЖОПУА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.