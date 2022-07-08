ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава и специалист Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума Тенго Шанава в составе делегации из Абхазии принимают участие в Международном молодежном фестивале «Манжерок», который проходит в Республике Алтай с 5 по 10 июля.

Мероприятие включает в себя обширную деловую и культурную программу, организацию двух образовательных треков «Соотечественники» и «Политические лидеры», панельные дискуссии с международными экспертами и многое другое.