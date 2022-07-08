В СУХУМСКОМ СУДЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСК АСТАМУРА ДЖОПУА

Административное исковое заявление А. Джопуа поступило в Сухумский городской суд 14 июня 2022 года из Верховного суда Республики Абхазии после отмены ранее вынесенного по данному делу решения.

Сухум. 8 июля 2022. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба приступил к рассмотрению административного искового заявления Джопуа Астамура Северьяновича к МВД РА о признании акта о создания комиссии МВД РА о применении Постановления Народного Собрания – Парламента РА от 24 сентября 2020 года и действий заместителя начальника Управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия» незаконным и их отмене».

Ранее приговоренный Сухумским городским судом к 20 годам лишения свободы по пункту «в» части 3 статьи 126 (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста), по статье 113 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и части 1 статьи 127 ( мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)) УК РА.

Астамур Джопуа просит суд признать незаконным приказ министра внутренних дел о создании комиссии по применению Акта амнистии, принятого Парламентом в ознаменование 27-ой годовщины Дня Победы и Независимости, а также признать незаконным заключение комиссии об отказе в применении положения Акта амнистии в отношении него.

Джопуа просит обязать органы внутренних дел применить в отношении него, как резервиста – участника операции по освобождению Кодорского ущелья в 2008 году, положения пункта 9 постановления Парламента от 27 сентября 2020 года.