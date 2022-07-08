СОВЕЩАНИЯ У ПРЕЗИДЕНТА

С основным докладом выступил начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба. Он рассказал, что лимит финансирования Инвестиционной программы на 2020 – 2022 составляет 3 млрд 848 млн рублей, из них 1 млрл 310 млн рублей планировалось освоить в 2020 году, 1 млрд 188 млн – в 2021 году, на 2022 год предусмотрено, согласно плану, 1 млрд 350 млн рублей. Исполнение по годам составило: в 2020 г. – 99%, в 2021 г. – 85%, в первом полугодии 2022 г. – 42%.

По информации Агрба, в Инвестпрограмму на 2020 – 2022 гг. включено 96 объектов, из них 68 введено в эксплуатацию. До декабря 2022 года планируется завершить еще 26 объектов. Таким образом, два проекта будут переходящими в Инвестпрограмму на 2023 – 2025 гг.

По городу Сухум запланировано 12 объектов на общую сумму 586 млн 198 тысяч рублей, из которых на данный момент введено в эксплуатацию 9 объектов на общую сумму 429 млн 928 тысяч рублей. В приоритете противопаводковые и берегоукрепительные работы, водоснабжение и водоотведение, модернизация электрических подстанций, развитие автодорожной сети.

По Гагрскому району запланировано 16 объектов на общую сумму 1 млн 320 млн 239 тысяч рублей. В числе приоритетных мероприятий – работы по развитию города Гагра как курортно-туристического центра, модернизация электрических подстанций, развитие автодорожной сети. На текущий момент в эксплуатацию введено 11 объектов на общую сумму 198 млн 109 тысяч рублей.

По Гудаутскому району запланировано 20 объектов на общую сумму 584 млн 930 тысяч рублей, на данный момент освоено 271 млн 964 тысячи рублей, в эксплуатацию введено 12 объектов.

По Гулрыпшскому району, согласно лимитам финансирования, запланировано 25 объектов на общую сумму 395 млн 645 тысяч рублей. Уже введено в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 282 млн 825 тысяч рублей. В приоритете – система обращения с отходами производства и потребления, развитие автодорожной сети, водоснабжение и водоотведение.

69 млн 678 тысяч рублей предусмотрены на пять объектов в Сухумском районе. Введено в эксплуатацию четыре объекта на общую сумму 47 млн 626 тысяч рублей. Все средства направляются на развитие автодорожной сети.

Семь объектов запланировано в рамках реализации Инвестпрограммы на 2020 – 2022гг. в Очамчырском районе. Их стоимость 328 млн 877 тысяч рублей. Из семи объектов введено три на общую сумму 136 млн 882 тысячи рублей.

70 млн 462 тысяч рублей запланировано на Ткуарчалский район. Речь тут идет о пяти объектах, пояснил начальник УКС РА.

«Все пять объектов введены в эксплуатацию, на данный момент уже освоено 69 миллионов 251 тысяча рублей», – резюмировал Тимур Агрба.

Подводя итоги обсуждения Инвестпрограммы, президент назвал некоторые озвученные цифры некорректными. Он поручил министерству экономики подготовить информацию, а вернее таблицы, в которых будет четко отражено сколько и в каком году потрачено, каковы переходящие остатки, а начальнику экономического управления Администрации президента – изучить информационную записку прежде, чем она попадет к главе государства.

На совещании также обсуждались вопросы дорожной карты энергообеспечения республики, покрытия дефицита электроэнергии в осенне-зимний период, целесообразности привлечения бюджетного инвестиционного кредита в энергетическую отрасль.

Речь шла и о программе льготного кредитования бизнеса за счет коммерческих банков РФ.

По словам президента, ведя переговоры с российской стороной о льготном кредитовании следует учитывать территориальный и отраслевой принципы отбора проектов, а также лимит финансирования одного проекта.

Апсныпресс