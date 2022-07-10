С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТАТАРСТАН И БАШКИРИЮ
Сухум. 10 июля 2022. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Республику Татарстан и Республику Башкортостан. Визит в Татарстан будет проходить с 10 по 12 июля, в Башкортостан – с 12 по 15 июля.
В составе делегации спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.
Цель предстоящего визита президента Абхазии в Татарстан и Башкортостан - укрепление сотрудничества и развитие связей в области экономики, туризма, торговли и информационных технологий.
В Казани состоится встреча президентов Абхазии и Татарстана Аслана Бжания и Рустама Минниханова. Делегация Абхазии посетит агентство инвестиционного развития Татарстана, технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», ООО «Эйдос-Медицина», технополис «Химград», Казанский вертолетный завод.
В рамках рабочего визита в Башкортостан 13 июля состоится встреча Аслана Бжания с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.
В рамках визита в Башкортостан абхазская делегация посетит Центр управления республики, индустриальный парк «Уфимский», Уфимское моторостроительное производственное объединение.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента Марианна Квициния.