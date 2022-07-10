С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В ТАТАРСТАН И БАШКИРИЮ

Сухум. 10 июля 2022. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания отбыла с рабочим визитом в Республику Татарстан и Республику Башкортостан. Визит в Татарстан будет проходить с 10 по 12 июля, в Башкортостан – с 12 по 15 июля.

В составе делегации спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба, глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель главы Администрации Гагрского района Адамур Цишба, советник президента Григорий Пилия.