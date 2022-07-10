КРАЖА, НАРКОТИКИ, МОШЕННИЧЕСТВО

Сухум. 10 июля 2022. Абхазия-Информ. Задержан подозреваемый в краже, имевшей место из домовладения в г. Очамчыра, Нармания Рамаз Тенгизович 1996 г.р. При личном досмотре задержанного сотрудниками уголовного розыска районного отдела милиции изъят принадлежащий заявителю планшет, также Нармания пояснил, что сбыл похищенный велосипед «STELS».

В отношении Рамаза Нармания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 155 УК РА, расследование проводит следственная группа Очамчырского районного отдела внутренних дел. Последний заключен под стражу.

ХХХ

Незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотического средства без цели сбыта вменяется жителю г. Сухум Багирову Георгию Олеговичу 1991 г.р. Последний был задержан в ходе оперативный мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичного УВД в г. Сухум по ул. Бегуаа, при личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство, как установлено экспертами – «марихуана».

Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Багирова по ч. 1 ст. 223 УК РА расследует отдел дознания УВД по г. Сухум.

Незаконно приобретенное, хранимое и ввезенное на территорию Республики Абхазия наркотическое средство в крупном размере изъято сотрудниками управления уголовного розыска МВД совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу».

Наркотическое средство «метадон», принадлежащее жителю с. Алахадзы Минасян Галусту Петровичу 1998г.р., изъято в автомобиле, на котором гражданин в качестве пассажира пересекал зону таможенного контроля, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении Галуста Миносян следственным подразделением УВД по Гагрскому району по ч. 2 ст. 223 и ч. 2 ст. 224 прмм.1 УК РА возбуждено уголовное дело. Последний санкционирован к содержанию под стражей.

Сильнодействующее наркотическое средство в крупном размере изъято у жителя Гудаутского района Матуа Амирана Отариевича 1984 г.р.

Гражданин Матуа незаконно приобрел, перевозил, храня в себе сверток с наркотическим средством, как впоследствии установлено экспертами – метадоном, которое выдал при помощи медицинского работника в ходе личного досмотра. Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу». Уголовное дело, возбужденное в отношении данного гражданина по ч. 2 ст. 223 УК РА расследует следственный отдел УВД по г. Сухум, Амиран Матуа задержан.

ХХХ

Обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору предъявлено жителю Гудаутского района Багба Султану Арсановичу 1999 г.р. и проживающему в п. Цандрипш Гагрского района Солобову Астамуру Имрановичу 1993 г.р.

Вышеназванные граждане, войдя в доверие потерпевшему, имея корыстный умысел, взяли на себя обязательства по оказанию помощи в восстановлении ранее утерянного потерпевшим свидетельства о регистрации транспортного средства. Предварительно получив денежные средства – 18.000 рублей за якобы оказываемую услугу, завладели автомобилем заявителя стоимостью 600 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Принятыми оперативными мерами вышеназванные граждане были задержаны. Автомобиль потерпевшего в ходе обследования местности, проводимого с участием одного из задержанных, а именно гражданина Багба, обнаружен в с. Лыхны Гудаутского района и изъят. Оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, обвиняемых в совершении данного преступления, провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском 1-го отдела милиции столичного УВД.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении граждан Багба и Солобова по ч. 4 ст. 156 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Обвиняемые содержатся под стражей.

По сводкам МВД Абхазии.