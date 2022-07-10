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Абхазия Информ

МАЙНИНГ-ФЕРМА НА КРЫШЕ ОТЕЛЯ

Новости Воскресенье, 10 июля 2022 15:19
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МАЙНИНГ-ФЕРМА НА КРЫШЕ ОТЕЛЯ

Сухум. 10 июля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре, на крыше отеля, расположенного по проспекту Владислава Ардзинба, обнаружена майнинг-ферма.

Участковыми уполномоченными милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с сотрудниками районного отдела Службы государственной безопасности, Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии и РУП «Черноморэнерго» в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление незаконно действующих объектов по добыче криптовалют, обнаружены и изъяты майнинг-аппараты. 61 единица данной техники помещена на хранение в специализированный склад.

В отношении владельца – Григолия Эдика Манчовича составлен административный протокол в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Материал по факту незаконного подключения к электросети и использования электрической энергии для осуществления добычи криптовалют направлен в суд Гагрского района.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 10 июля 2022 15:29

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