МАЙНИНГ-ФЕРМА НА КРЫШЕ ОТЕЛЯ

Сухум. 10 июля 2022. Абхазия-Информ. В Гагре, на крыше отеля, расположенного по проспекту Владислава Ардзинба, обнаружена майнинг-ферма.

Участковыми уполномоченными милиции общественной безопасности Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с сотрудниками районного отдела Службы государственной безопасности, Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии и РУП «Черноморэнерго» в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление незаконно действующих объектов по добыче криптовалют, обнаружены и изъяты майнинг-аппараты. 61 единица данной техники помещена на хранение в специализированный склад.