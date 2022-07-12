ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «СУХУМ-ОПЕН 2022»

В турнире участвовали 70 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. При поддержке Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум, с 01 по 12 июля, в рамках 19-го Международного шахматного фестиваля «Абхазия опен», проходил шахматный турнир «Сухум-опен 2022».

В результате бескомпромиссной борьбы победителем стал мастер ФИДЕ Евгений Красильников (Челябинск), второе место занял Тристан Кварацхелия (Сухум) и третьим призером стал мастер ФИДЕ Рамиль Садыков (Казань).

Среди ветеранов первое место Михаил Кынин (Тула).

Среди юношей до 16 лет первое место занял Аскар Аджинджал (Сухум).

Среди девушек до 16 лет – Сарида Лаквитава (Сухум).

Отдельно состоялись турниры для детей до 12 лет (турнир В) и для детей до 8 лет (турнир С).

В турнире «В» до 12 лет победу одержал шахматист из г. Астрахани Герман Жирков. Второе место занял Нестор Багателия (Сухум), третье – Эмиль Аведикян (Гулрыпш).

Среди девочек лучшей была Полина Марченко (Краснодар).

В турнире «С» до 8 лет победу одержал юный шахматист из Сухума Осман Ашуба (тренер Отар Хурхумал).

Среди девочек лучшей стала Анна Палавандзия (тренер Анзор Лазба).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Участники также были отмечены подарками (книги и майки с символикой РФ) от «Россотрудничества» в Абхазии.

Замглавы Администрации г. Сухум Астамур Ашуба поздравил с успешным завершением турнира всех участников и поблагодарил организаторов соревнования Управление спорта Администрации г. Сухум (Э.Хагба) и Федерацию шахмат Абхазии.

Об этом сообщает Константин Тужба, президент Федерации шахмат РА, директор Сухумской шахматной школы им. А. Карпова.