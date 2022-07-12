КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ К 150-ЛЕТИЮ РАХМАНИНОВА

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Концерт «Арион» абхазского оперного певца Саида Гобечия и знаменитого российского пианиста Андрея Коробейникова пройдет в Русдраме 19 июля к 150-летию Сергея Рахманинова.

В исполнении Гобечия прозвучат камерные вокальные произведения Рахманинова, а Коробейников представит полноценную сольную программу из шедевров фортепианной музыки. Зрителям представят избранные вокальные и фортепианные сочинения великого русского композитора.

Это будет большим событием для любителей музыкального искусства и подарком всем ценителям классической музыки.