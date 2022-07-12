ТЕНЕВИК, ПООБЕЩАВШИЙ ПРОВЕЗТИ СЕМЬЮ В АБХАЗИЮ БЕЗ ОЧЕРЕДИ, ОКАЗАЛСЯ АФЕРИСТОМ

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. На въезде на территорию у границы России с Абхазией процветает теневой бизнес. Ушлый «предприниматель» обещает быстро провезти в другое государство томящихся в очереди людей и берёт за это немалые деньги.

Один из туристов решил воспользоваться нелегальным сервисом, но услуга оказалась «разводом» на деньги. Когда афериста разоблачили, он начал метать в «обидчиков» всё, что попадалось ему под руку.

Очевидцы сняли безобразие на камеру, и ролик появился в Телеграм-канале «ЧП Сочи». Кстати, в машине в тот момент сидели дети и беременная женщина.

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