ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЧЕМПИОНАТ СОДРУЖЕСТВА ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, находящийся в Донецке, выступил с предложением о создании футбольного турнира – «Чемпионата Содружества», в котором смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нем участвовать.

В качестве формата проведения Кубка Джемал Губаз предложил взять за основу Национальную студенческую футбольную лигу России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд. Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза ДНР Павла Давыденко и генерального директора общественной организации «Республиканский Луганский Футбольный Союз» Юрия Малыгина.

По итогам совещания заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым было поручено создать рабочую группу, которая займется тщательной проработкой этого вопроса.