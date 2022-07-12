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Абхазия Информ

ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЧЕМПИОНАТ СОДРУЖЕСТВА ПО ФУТБОЛУ

Новости Вторник, 12 июля 2022 13:07
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ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЧЕМПИОНАТ СОДРУЖЕСТВА ПО ФУТБОЛУ

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз, находящийся в Донецке, выступил с предложением о создании футбольного турнира – «Чемпионата Содружества», в котором смогут быть задействованы команды Крыма, Абхазии, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и других регионов, пожелавших в нем участвовать.

В качестве формата проведения Кубка Джемал Губаз предложил взять за основу Национальную студенческую футбольную лигу России, где участники собираются в одном городе и играют несколько матчей подряд. Эта идея нашла поддержку со стороны президента Футбольного союза ДНР Павла Давыденко и генерального директора общественной организации «Республиканский Луганский Футбольный Союз» Юрия Малыгина.

По итогам совещания заместителем министра спорта России Одесом Байсултановым было поручено создать рабочую группу, которая займется тщательной проработкой этого вопроса.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 июля 2022 13:12

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