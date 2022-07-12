 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЛЕТО В «АӠЫХЬ»

Новости Вторник, 12 июля 2022 13:17
Оцените материал
(0 голосов)
ЛЕТО В «АӠЫХЬ»

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Детский клуб «Аӡыхь» проводит лагерь дневного пребывания детей 7-12 лет. Это прекрасная возможность оставить Ваших детей под присмотром опытных внимательных педагогов и устроить им незабываемые летние каникулы!

Детей ждет увлекательная программа:

– активные игры на свежем воздухе;

– интеллектуальные конкурсы;

– квесты;

– мастер-классы;

– творческая деятельность;

– экскурсии.

Лагерь будет организован по сменам:

– 1-я смена с 11 по 22 июля;

– 2-я смена с 25 июля по 5 августа;

– 3-я смена с 8 по 19 августа.

(Возможна запись на одну неделю)

Режим работы лагеря: с 10:00 до 18:00, с 10:00 до 14:00.

(Для работающих родителей возможность приема детей с 9.00)

Номер для записи, только whatsApp: +7940 977 90 77.

Адрес: г. Сухум, ул. Лакоба, 103.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 июля 2022 13:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЧЕМПИОНАТ СОДРУЖЕСТВА ПО ФУТБОЛУ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОДЛИЛО ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СВЕТ ПО СТАРОМУ ТАРИФУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.