ЛЕТО В «АӠЫХЬ»

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Детский клуб «Аӡыхь» проводит лагерь дневного пребывания детей 7-12 лет. Это прекрасная возможность оставить Ваших детей под присмотром опытных внимательных педагогов и устроить им незабываемые летние каникулы!

Детей ждет увлекательная программа:

– активные игры на свежем воздухе;