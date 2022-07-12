ЛЕТО В «АӠЫХЬ»
Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Детский клуб «Аӡыхь» проводит лагерь дневного пребывания детей 7-12 лет. Это прекрасная возможность оставить Ваших детей под присмотром опытных внимательных педагогов и устроить им незабываемые летние каникулы!
Детей ждет увлекательная программа:
– активные игры на свежем воздухе;
– интеллектуальные конкурсы;
– квесты;
– мастер-классы;
– творческая деятельность;
– экскурсии.
Лагерь будет организован по сменам:
– 1-я смена с 11 по 22 июля;
– 2-я смена с 25 июля по 5 августа;
– 3-я смена с 8 по 19 августа.
(Возможна запись на одну неделю)
Режим работы лагеря: с 10:00 до 18:00, с 10:00 до 14:00.
(Для работающих родителей возможность приема детей с 9.00)
Номер для записи, только whatsApp: +7940 977 90 77.
Адрес: г. Сухум, ул. Лакоба, 103.