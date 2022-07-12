«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПРОДЛИЛО ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА СВЕТ ПО СТАРОМУ ТАРИФУ

Ранее этот срок был установлен до 5 июля, но в РУП «Черноморэнерго» приняли решение продлить эту возможность для абонентов до 15 июля, потому что не все успели прийти со старыми показаниями со своих счетчиков. Необходимо прийти, зафиксировать задолженность, получить квитанцию с указанием этой задолженности, в которой будет выставлена дата вручения. В квитанции зафиксированы старые данные, которые были сформированы еще до введения в действие нового тарифа, дальше уже абоненты могут поэтапно погашать задолженность.

Начальник Управления сбыта электроэнергии «Черноморэнерго» Алхас Чанба сообщил, что за последнюю неделю наблюдается высокий ажиотаж в плане погашения задолженности. Он напомнил, что РУП дает возможность абонентам для начала хотя бы зафиксировать, а затем уже поэтапно погашать долг с учетом текущих платежей.

«По Сухуму и Гагре были большие очереди в отделениях сбыта электроэнергии с утра до вечера, люди шли, чтобы решить вопрос с задолженностями и избежать пересчета по новому тарифу. Что касается реструктуризации, никаких других возможностей, тем более списания, на сегодняшний день в нашем законодательстве не предусмотрено», – сказал Чанба.



С 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за кВт/ч, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за кВт/ч, за все, что выше социальной нормы, – 90 копеек.