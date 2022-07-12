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Абхазия Информ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АЛТАЙСКОМ ФОРУМЕ «МАНЖЕРОК»

Новости Вторник, 12 июля 2022 21:13
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АЛТАЙСКОМ ФОРУМЕ «МАНЖЕРОК»

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Сухумского городского Собрания Ираклий Харчилава принял участие в Международном молодежном фестивале «Манжерок». Фестиваль проходит в Республике Алтай.

В течение пяти дней, с 5 по 10 июля, проходили образовательные треки «Молодые политические лидеры» и «Соотечественники», дискуссии, образовательные мастер-классы, встречи с экспертами, круглые столы.

​Как сообщил Ираклий Харчилава, темами дискуссий стали вызовы современного общества и ответ молодежи стран постсоветского пространства; социальные лифты и гражданская активность; межкультурный диалог. Организована и культурная программа, в том числе, экскурсионные поездки по достопримечательностям Республики Алтай.

«Должен сказать, что на Алтай приехали молодые лидеры из 19 стран, точнее более 150 молодых политиков из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Китая, Казахстана, Молдавии, Азербайджана, Сирии и других стран. Основная цель фестиваля – объединение молодых политических лидеров и соотечественников из стран Евразии. Абхазию помимо меня представляли главный специалист управления комитета по делам молодежи и спорта администрации Сухума Тенгиз Шанава, замдиректора Ассоциации молодежи Абхазии «Апеипш» Руслана Гергедава, депутат Собрания Гагрского района и официальный представитель ПП «Амцахара» по внешним связям Даут Кове и заместитель директора государственной дачи «ЛДЗАА» Георгий Калика», – отметил Харчилава.

Участников приветствовал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. В своем выступлении он отметил, что Алтай является центром Евразии и считается прародиной всех тюркских народов. Фестиваль воспринимается как шаг в развитии Евразийской интеграции.

«Я встретился с мэром города Горно-Алтайска, председателем совета депутатов Нечаевым Юрием Викторовичем. Он выразил заинтересованность не только в личном общении, но и в общении на уровне Собрания и администрации Сухума. Это опытный управленец, готовый делиться своими знаниями, беседа с ним была полезна, более того, он выразил надежду на налаживание дружеских и взаимовыгодных связей с Сухумом», – сказал Харчилава.

В работе фестиваля приняли участие заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов, заместитель главного редактора RT Анна Белкина, депутат Госдумы Артем Туров и советник секретариата МИД РФ, председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

Об этом сообщает пресс-служба Собрания г. Сухум.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 июля 2022 21:26

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