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Абхазия Информ

В УПК РА И ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ БУДУТ ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Новости Вторник, 12 июля 2022 21:26
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В УПК РА И ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ БУДУТ ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Даута Хутаба сегодня состоялось заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по государственно-правовой политике.

Был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который предусматривает инкорпорирование в законодательство Республики Абхазия новой разновидности некоммерческих организаций – государственная корпорация, и закрепляет отдельные нормы устанавливающие особенности правового положения государственной корпорации.

Члены Комитета приняли решение привлечь для работы над данным законопроектом соответствующих специалистов и продолжить его обсуждение.

Также для дальнейшего обсуждения был отложен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части противодействия организованной преступности».

В соответствии с повесткой дня заседания обсуждались законопроекты «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части установления ответственности за нарушение в сфере охраны жизни людей на водных объектах» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Абхазия».

По итогам обсуждения этих двух законопроектов Комитет рекомендовал принять их в первом чтении на предстоящем заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 июля 2022 21:28

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