АСЛАНА БЖАНИЯ ПРИБЫЛ В УФУ
Новости Вторник, 12 июля 2022 21:28
Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Вечером 12 июля в Уфу с рабочим визитом прибыл президент Республики Абхазия Аслан Бжания.
В аэропорту Уфы его встретил глава Башкортостана Радий Хабиров.
В рамках визита запланированы официальная встреча с Главой республики Радием Хабировым, презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Башкортостана и Абхазии.
В столице РБ президент Абхазии посетит ряд промышленных предприятий и социальных объектов.
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