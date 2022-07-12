В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «АБАЗА»

Сухум. 12 июля 2022. Абхазия-Информ. Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» 23-24 июля проводит в Карачаево-Черкесии культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Он организуется при поддержке Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати, Министерства культуры КЧР, Мэрии города Черкесска, Администрации Абазинского муниципального района.

В нынешнем году фестиваль пройдет в седьмой раз. Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» проводится с 2014 года и состоит из двух частей – Дня культуры народа Абаза и Игр народа Абаза.

Как отмечается в пресс-релизе к фестивалю, «День культуры народа Абаза» традиционно отмечается 23 июля – вместе с Днем государственного флага Республики Абхазия и днем выхода первого номера газеты на абазинском языке «Абазашта».

Для его проведения мэрия Черкесска предоставляет территорию парка «Зеленый остров», где организуется национальный двор, проходят народные гуляния, выставки исторических флагов, фотографий народа Абаза, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, национальной кухни, различные конкурсы и другие развлекательные мероприятия.