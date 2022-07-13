БЕСЛАН ЭШБА И МАРИНА ДБАР ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПАРТНЕРСКИХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СУХУМОМ И БРЯНСКОМ
Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. Гава Администрации города Сухум Беслан Эшба и глава города Брянска Марина Дбар подписали соглашение об установлении партнерских связей и сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и городским округом город Брянск (Российская Федерация).
В документе отмечается, что стороны будут строить свои взаимоотношения на принципах равноправия, партнерства и взаимной выгодны, руководствуясь основополагающими принципами международного права. Столица Абхазии и Брянск будут осуществлять сотрудничество в области местного самоуправления; культуры и искусства; науки, образования; туризма и спорта; здравоохранения; экологии; торгово-экономической и гуманитарной областях.
Источник: sukhumcity.info
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