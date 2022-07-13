ВЫЯВЛЕНО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА совместно с сотрудниками оперативного подразделения Отдела милиции п. Цандрипш, Отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК РА, в зоне таможенного контроля таможенного поста «Псоу» остановлено автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В ходе досмотра автотранспортного средства в отделе милиции п. Цандрипш пассажир собственноручно выдал сокрытый в обивке правой средней стойки автотранспортного средства сверток с белым порошкообразным веществом. По результатам проведения экспертизы установлено, что обнаруженное порошкообразное вещество является наркотическим средством – метадон.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.