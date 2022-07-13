ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ С РАДИЕМ ХАБИРОВЫМ

Глава Башкортостана в приветственном слове отметил высокий потенциал развития взаимодействия.

«Для нас большая честь принимать в Башкортостане делегацию Абхазии. Вы для нас – братский народ, который мужественно пережил непростые времена. Залог наших отношений – это взаимная поддержка и дружба, – подчеркнул Радий Хабиров. – Надеюсь, посещение нашей республики даст вам много новых идей. Мы заинтересованы в сотрудничестве с вами, видим хороший потенциал совместной работы в области сельского хозяйства и туризма. Уверен, ваш визит позволит создать новые возможности для укрепления дружбы наших народов».

Аслан Бжания выразил признательность руководству региона за поддержку народа Абхазии.

«В тяжёлые для нас времена Башкортостан многое сделал для решения наиболее сложных вопросов, – сказал Аслан Бжания. – Мы ощущаем вашу поддержку и сейчас. Каждый год наши молодые ребята получают образование в ваших высших учебных заведениях. Мы готовы обсуждать и другие направления взаимодействия».