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Абхазия Информ

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В БАШКИРИИ

Новости Среда, 13 июля 2022 15:03
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ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ В БАШКИРИИ

Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. В Доме Республики в Уфе прошло расширенное совещание по вопросам развития взаимоотношений с участием президента Абхазии Аслана Бжания и главы Башкортостана Радия Хабирова, представителей правительств, парламента, министерств и ведомств Башкортостана.

Руководитель региона во вступительном слове отметил давние и крепкие связи между абхазским и башкирским народами.

«Когда в 20-е годы прошлого века в Поволжье был голод, Абхазия помогала нашей молодой республике продовольствием. В годы Великой Отечественной войны в Абхазии лечились наши раненые красноармейцы. В знак благодарности одна из уфимских улиц стала называться Абхазской», – сказал Радий Хабиров. 

Он напомнил, что много уроженцев Абхазии обучались в вузах Уфы. В 2010 году Сухум и Уфа стали городами-побратимами. Хабиров считает, что нынешний визит абхазской делегации даст новый толчок развитию двусторонних отношений, потому что Башкортостан открыт миру и добрым друзьям.

Аслан Бжания подчеркнул высокую значимость сотрудничества с регионами России и пригласил делегацию Башкортостана посетить Абхазию с визитом.

«Сейчас мы синхронизируем законодательные процессы на межгосударственном уровне, чтобы ещё больше интенсифицировать внешнеэкономические связи, в том числе с Башкортостаном, – отметил Аслан Бжания.

По его словам, Абхазия готова активно включиться в российские программы импортозамещения и развития туризма.

«В 2024 году в Сухуме откроется аэропорт, что будет очень удобно для россиян. Мы также готовы предоставить площадку для строительства детского санатория на берегу Чёрного моря», – сказал глава государства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 13 июля 2022 15:13

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