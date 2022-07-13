Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. В Медиацентре МИД Абхазии состоялось вручение копии верительных грамот новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным министру иностранных дел Республики Абхазия Иналу Ардзинба. Министр поздравил посла с назначением.

«Знаю Вас как дипломата с большим опытом работы в МИД РФ и выражаю надежду на нашу активную продуктивной работу. Вопросов у нас очень много – это вопросы национальной безопасности, укрепления государственного суверенитета Абхазии, социально-экономического развития нашей республики. Убежден, что у нас получится много добиться», – отметил Ардзинба.

Он подчеркнул напряженность ситуации в регионе, паузу в Женевских дискуссии по инициативе западных стран и Грузии, а также предложение поменять женевскую площадку на менее ангажированную, где у всех сторон переговорного процесса будут равные возможности и условия для работы, в том числе и для Абхазии.

Министр напомнил, что Абхазия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

«Мы поддерживаем и будем поддерживать специальную военную операцию России. Видим, что она идёт успешно, задачи выполняются и мы развиваем отношения с республиками, готовим соответствующие соглашения с ними. Эту поддержку будем продолжать», – констатировал Ардзинба.

В свою очередь посол отметил, что он рад находиться на гостеприимной абхазской земле. Более того, он последние несколько лет занимался вопросами российско-абхазских отношений.

«Мы рады тому, что в лице наших коллег из МИД РА мы находим настоящих друзей и соратников. Мы очень ценим позицию Абхазии, ясно выраженную в отношении признания ДНР и ЛНР и в отношении специальной военной операции в целом. Мы очень ценим то, как наши партнёры в МИД Абхазии и в республике в целом действуют в рамках согласованной координации внешнеполитической деятельности. Позиция, которую Абхазия последовательно занимает на международных дискуссиях, где мы взаимодействуем, пытаясь найти способы решения существующих противоречий, нам очень импонирует. Хотелось бы надеяться, что союзнические отношения стратегического партнерства и впредь будут служить очень прочным фундаментом для дальнейшего развития двусторонних отношений», – подчеркнул Шургалин.

Шургалин Михаил Александрович был назначен послом в Абхазии указом президента РФ Владимира Путина 31 мая 2022 года.

