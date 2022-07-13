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Абхазия Информ

КНДР ПРИЗНАЛА ДНР

Новости Среда, 13 июля 2022 17:31
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КНДР ПРИЗНАЛА ДНР

Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», – написал он в Telegram-канале.

По словам Пушилина, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство увеличит географию торговли для предприятий.

«Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», – отметил Пушилин.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 13 июля 2022 17:42

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