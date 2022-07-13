КНДР ПРИЗНАЛА ДНР

«Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», – написал он в Telegram-канале.

По словам Пушилина, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство увеличит географию торговли для предприятий.

«Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», – отметил Пушилин.