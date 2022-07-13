Место проведения: пресс-центр Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Сухум, ул. Лакоба 109, второй этаж.

Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. Пресс-служба Всемирного абхазо-абазинского конгресса сообщает: 15 июля в 16:00 состоится пресс-конференция и пресс-показ нового короткометражного фильма «Асыс» режиссера Амины Кварчия по одноименному рассказу народного писателя Абхазии Алексея Гогуа

Участники пресс-конференции:

Руководитель Отдела информации ВААК Амина Лазба;

Выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Амина Кварчия;

Руководитель отдела Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба по связям с общественностью и СМИ;

Актер Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба Сырбеи Сангулия.