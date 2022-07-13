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Абхазия Информ

ПРЕСС-ПОКАЗ НОВОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА «АСЫС»

Новости Среда, 13 июля 2022 17:46
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ПРЕСС-ПОКАЗ НОВОГО КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ФИЛЬМА «АСЫС»

Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. Пресс-служба Всемирного абхазо-абазинского конгресса сообщает: 15 июля в 16:00 состоится пресс-конференция и пресс-показ нового короткометражного фильма «Асыс» режиссера Амины Кварчия по одноименному рассказу народного писателя Абхазии Алексея Гогуа

Место проведения: пресс-центр Всемирного абхазо-абазинского конгресса, Сухум, ул. Лакоба 109, второй этаж.

Участники пресс-конференции:

Руководитель Отдела информации ВААК Амина Лазба;

Выпускница режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) Амина Кварчия;

Руководитель отдела Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба по связям с общественностью и СМИ;

Актер Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба Сырбеи Сангулия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 13 июля 2022 17:54

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