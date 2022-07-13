В РЯДЕ СЕЛ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ВВОДИТСЯ КАРАНТИН

В целях предотвращения распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней в Республике Абхазия принято решение ввести карантин на территории сел Лата, Чхалта, Дгянцыш, Ажара Гулрыпшского района для организации и проведения противоэпизоотических мероприятий.

Премьер-министр Александр Анкваб подписал распоряжение «О мерах по предотвращению распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней».

Государственной ветеринарной службе Республики Абхазии поручается:

– принять меры по установлению причин и условий возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории населенных пунктов Гулрыпшского района;

– организовать проведение мероприятий по ликвидации очагов африканской чумы свиней, в частности, организовать проведение ветеринарно-профилактических мероприятий, диагностических исследований животных по эпизоотическим показателям;

– усилить контроль за соблюдением ветеринарных правил и иных требований ветеринарного законодательства Абхазии организациями и гражданами – владельцами сельскохозяйственных животных и производителями продуктов животноводства, а также контроль за ввозом в республику сельскохозяйственных животных, продуктов животноводства и кормов;

– осуществлять методическое руководство, организацию и координацию деятельности подразделений ветеринарного и ветеринарно-санитарного профиля Администрации Гулрыпшского района;

– скоординировать работу с подразделениями ветеринарного и ветеринарно-санитарного профиля администраций районов и города Сухум для предотвращения распространения очагов африканской чумы свиней на остальной территории Республики Абхазия.

Администрации Гулрыпшского района поручено:

– создать чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию по предотвращению распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней с привлечением в ее состав представителей Государственной ветеринарной службы РА, органов внутренних дел Гулрыпшского района, Службы государственной безопасности, Государственной санитарно-эпидемиологической службы и иных компетентных государственных органов и учреждений;

– осуществлять во взаимодействии с Государственной ветеринарной службой материально-техническое обеспечение проведения мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней.

Финансирование мероприятий, указанных в распоряжениибудет осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством республики.

Организациям и гражданам, занимающимся разведением и (или) содержанием свиней, рекомендовано осуществить их убой для недопущения распространения очагов африканской чумы свиней.

Контроль за исполнением распоряжения возлагается на первого вице-премьера Беслана Джопуа