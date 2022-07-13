В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ 275-ЛЕТИЕ КЕЛЕШБЕЯ ЧАЧБА

Сухум. 13 июля 2022. Абхазия-Информ. В рамках юбилейного года 17 июля в 18:00 состоится лекция кандидата исторических наук, доцента, декана исторического факультета АГУ Алика Габелиа и кандидата исторических наук, старшего преподавателя кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Джамбула Инджгия.

Тема лекции – наследие Келешбея Чачба и роль Сухумской крепости как важнейшей археологической достопримечательности города.