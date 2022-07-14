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Абхазия Информ

ПРОВОЗИЛ НАРОКОТИКИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Новости Четверг, 14 июля 2022 12:31
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ПРОВОЗИЛ НАРОКОТИКИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. В результате реализации оперативной информации сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия после пересечения зоны таможенного контроля остановлено автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В ходе досмотра автотранспортного средства в отделе милиции п. Цандрипш на вопрос сотрудника, имеет ли гражданин при себе запрещенные в гражданском обороте Республики Абхазия наркотические, сильнодействующие, ядовитые, психотропные вещества, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, он заявил, что таковые имеются и собственноручно выдал находящийся из-под водительским сидением полиэтиленовый пакет, в котором находилась упаковка с надписью «Лирика» блистеры с капсулами красно-белого цвета в количестве 55 ед.

Согласно результатам экспертизы в составе капсул было выявлено сильнодействующее вещество прегабалин.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело, о ходе расследования которого будет предоставлена дополнительная информация.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 июля 2022 12:32

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