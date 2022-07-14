В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

На сегодня посчитана предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта, проведено предпроектное обследование.



В совещании также приняли участие представители Министерства транспорта и Росавиации. Были рассмотрены источники финансирования проекта по реконструкции аэропорта, а также вопросы обслуживания воздушного движения.



«Важность реализации проекта усиливается с учетом экономической ситуации и политической обстановки. Прямые перелеты из России в Абхазию повысят туристическую привлекательность региона, обеспечат дополнительные поступления в бюджет. Открытие аэропорта даст импульс социально социально-экономическому развитию как Сухума, так и Абхазии», — заявил Максим Решетников.



Правительство Абхазии готовит к принятию необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования аэропорта. Одновременно принимаются законы для улучшения инвестиционного климата.



«Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни», — подчеркнула вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.



«Учитывая масштабность проекта, российская сторона будет оказывать всестороннюю поддержку. Уже найден инвестор, подписано соглашение о намерениях. Рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.



В рамках встречи в Минэкономразвития России также обсудили вопрос ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации.