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Абхазия Информ

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Новости Четверг, 14 июля 2022 12:32
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В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась 13 июля в Москве с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Стороны обсудили восстановление авиасообщения между государствами, сообщает пресс-служба Минэкономики.

На сегодня посчитана предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта, проведено предпроектное обследование.

В совещании также приняли участие представители Министерства транспорта и Росавиации. Были рассмотрены источники финансирования проекта по реконструкции аэропорта, а также вопросы обслуживания воздушного движения.

«Важность реализации проекта усиливается с учетом экономической ситуации и политической обстановки. Прямые перелеты из России в Абхазию повысят туристическую привлекательность региона, обеспечат дополнительные поступления в бюджет. Открытие аэропорта даст импульс социально социально-экономическому развитию как Сухума, так и Абхазии», — заявил Максим Решетников.

Правительство Абхазии готовит к принятию необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования аэропорта. Одновременно принимаются законы для улучшения инвестиционного климата.

«Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни», — подчеркнула вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

«Учитывая масштабность проекта, российская сторона будет оказывать всестороннюю поддержку. Уже найден инвестор, подписано соглашение о намерениях. Рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.

В рамках встречи в Минэкономразвития России также обсудили вопрос ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 июля 2022 12:40

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