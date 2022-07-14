В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ
Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась 13 июля в Москве с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Стороны обсудили восстановление авиасообщения между государствами, сообщает пресс-служба Минэкономики.
На сегодня посчитана предварительная стоимость работ по реконструкции Сухумского аэропорта, проведено предпроектное обследование.
В совещании также приняли участие представители Министерства транспорта и Росавиации. Были рассмотрены источники финансирования проекта по реконструкции аэропорта, а также вопросы обслуживания воздушного движения.
«Важность реализации проекта усиливается с учетом экономической ситуации и политической обстановки. Прямые перелеты из России в Абхазию повысят туристическую привлекательность региона, обеспечат дополнительные поступления в бюджет. Открытие аэропорта даст импульс социально социально-экономическому развитию как Сухума, так и Абхазии», — заявил Максим Решетников.
Правительство Абхазии готовит к принятию необходимую нормативную документацию для осуществления авиасообщения и функционирования аэропорта. Одновременно принимаются законы для улучшения инвестиционного климата.
«Запуск аэропорта и восстановление воздушного сообщения будет сопровождаться обновлением инженерных коммуникаций, подготовкой гостиничной и ресторанной инфраструктуры. Кластерное развитие позволит не только предоставить качественный туристический сервис, но и повысит уровень жизни», — подчеркнула вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
«Учитывая масштабность проекта, российская сторона будет оказывать всестороннюю поддержку. Уже найден инвестор, подписано соглашение о намерениях. Рассматриваются разные варианты работы авиакомпаний в Абхазии», — отметил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач.
В рамках встречи в Минэкономразвития России также обсудили вопрос ценообразования на нефтепродукты, ввозимые из Российской Федерации.