АСЛАН БЖАНИЯ И РАДИЙ ХАБИРОВ ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Начальник Управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала гостям, что сердцем Центра является блок, который работает с обратной связью. Также, один из ключевых показателей ЦУРа – время, в течение которого жители получают ответ на свои обращения.

Работа с обратной связью в Центре управления Республикой строится через информационные системы – «Инцидент менеджмент», который мониторит комментарии в соцсетях, и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Они входят в число 12 информационных систем, с которыми работает ЦУР Башкортостана и объединены в 60 аналитических панелей.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул, что работе с обращениями жителей в республике уделяют большое внимание. Именно поэтому в Башкортостане выстроена эффективная инфраструктура, которая позволяет анализировать обратную связь и принимать на её основе управленческие решения.

«Прежде всего она ориентирована на решение вопросов социально-экономического развития», – сказал он.

С наступлением летнего сезона специалисты ЦУРа ведут мониторинг 117 официально открытых пляжей по республике. Всего планируют оборудовать 138 площадок у водоёмов – это самый высокий показатель среди регионов Приволжского Федерального округа. На всех официальных пляжах дежурят спасатели.

«Для нас это познавательно и интересно. Мы в обязательном порядке вооружимся вашими технологиями и подходами для решения проблем, с которыми сталкиваются жители Абхазии. Желаем вам успехов и новых свершений», – сказал президент Аслан Бжания.

Об этом сообщает пресс-служба президента.