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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новости Четверг, 14 июля 2022 14:30
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АБХАЗИЯ И БАШКОРТОСТАН ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. Продолжается визит делегации Абхазии, возглавляемой президентом Асланом Бжания, в Башкортостан. В Конгресс-холле «Торатау» представители Абхазии и Башкортостана презентовали   экономические и инвестиционные возможности своих республик.

Приветствуя гостей, премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил важность таких встреч, которые играют большую практическую роль в продвижении взаимной торговли и инвестиций, расширении прямого диалога предпринимательских сообществ, причём не только в масштабах республик, но и в более широком, глобальном измерении – части международного экономического сообщества.  

«Сегодня мы закладываем прочную основу для дальнейшего наращивания товарооборота, углубления экономических связей, расширения контактов и перспектив взаимодействия предпринимательского сообщества. У нас открываются превосходные совместные возможности для сотрудничества в промышленности, агропромышленном комплексе, лесном хозяйстве, строительстве, торговле, культуре, образовании. Самое главное это приведёт к увеличению экономических потенциалов, и Абхазии, и Башкортостана, что положительно скажется на жизни наших людей», – сказал Андрей Назаров.

Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил руководство региона за теплый прием.

«Тот потенциал, которым наделены наши республики, на данном этапе сотрудничества не используется в полной мере. Мы должны переидентифицировать наши контакты в разных сферах жизни. Конечная цель – улучшить жизнь наших граждан, сделать так, чтобы  товары и услуги, которые производятся в республиках, могли быть доставлены из Абхазии в Башкортостан и наоборот», – сказал Аслан Бжания.

Экономический и инвестиционный потенциал Башкортостана представил первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Туристический потенциал Республики Абхазия представил министр туризма Теймураз Хишба.

В своем выступлении Хишба рассказ в целом об Абхазии и истории государства.

Министр туризма выразил заинтересованность в перенятии опыта Башкортостана в определенных направлениях, а также сотрудничестве, в частности в сфере туризма.

«В Абхазии уникальный инвестиционный климат. Это заслуга руководства республики и лично президента», – сказал Теймураз Хишба.

Он также озвучил действующие в Абхазии налоговые льготы и преференции. Так, инвестор может рассчитывать на снижение налога на прибыль и налога на имущество на 50% при вложении от 10 до 70 млн рублей. Освобождение от налога на прибыль и налога на имущество возможно при объеме инвестиций свыше 70 млн рублей.

Данные льготы и преференции действуют в течение срока окупаемости проекта, но не более 8 лет с начала реализации проекта.

В завершение  представления президент Аслан Бжания поблагодарил руководство Республики Башкортостан и подтвердил намерение расширения связей между двумя дружественными республиками.

Бжания также выразил удовлетворение встречей с молодежью.

«Сегодня у меня была встреча с молодёжью. Я  был очень воодушевлен тем, какая у вас прекрасная, замечательная молодежь. Я считаю очень важными и полезными контакты на уровне молодых людей.  В составе  нашей  делегации много молодых людей. Я рассчитываю, что по линии молодежи у нас тоже будет определенный прорыв. Спасибо за теплый прием! Ждем вас у нас в гостях, в Абхазии», – сказал Бжания.

Об этом сообщает пресс-служба президента. 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 14 июля 2022 14:35

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