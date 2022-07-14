АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БАШКОРТОСТАНА

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. В рамках визита в Республику Башкортостан делегация Абхазии в главе с президентом Асланом Бжания встретилась в Уфе в Центре управления республикой с активистами молодёжных организаций.

«Башкортостан – это молодёжный регион, где проживает более 1 миллиона жителей в возрасте от 14 до 35 лет. По этому показателю мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое место в стране. Наша молодёжь – самая лучшая, хотя ей приходится жить в непростые времена. В 2021 году в республике мы открыли в Уфе первое современное молодёжное пространство «Йәшлек House», которое стало точкой притяжения для молодых людей. Такие же центры мы будем создавать и в других крупных городах.

В Башкортостане очень развито добровольческое движение. Во время пандемии коронавируса наши ребята проявили мужество и самоотверженность. В прошлом году волонтёры активно помогали в ликвидации лесных пожаров. Свои лучшие качества наша молодёжь демонстрирует и во время специальной военной операции на территории Украины», – сказал Радий Хабиров.

Аслан Бжания отметил, что он рад встрече с молодёжными активистами Башкортостана.

«Впереди у вас вся жизнь. Очень важно, чтобы вы правильно расставили свои приоритеты. Вам посчастливилось родиться и жить в такой великой стране, как Россия. Вы должны понимать, что сегодняшние вызовы – это не повод опускать руки. Вы должны быть настроены патриотично, любить свою страну. И тогда всё у вас в жизни получится», – подчеркнул он.

Председатель Госкомитета по молодёжной политике Яна Гайдук напомнила, что сражения на горных перевалах Абхазии стали одним из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны, во многом определившим исход битвы за Кавказ. Она предложила президенту Абхазии организовать совместные поисковые отряды на местах сражений.

Бжания поддержал эту идею.

«Думаю, что наши молодые ребята с удовольствием подключатся к этой совместной работе. Мы свято чтим память о Великой Отечественной войне. В работе с молодёжью мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию. Когда началась специальная военная операция на территории Украины, очень много молодых ребят изъявили свое желание пойти добровольцами. Они воюют за свободу жителей Донбасса», – сказал он.

Радий Хабиров поручил Госкомитету по молодёжной политике подготовить предложения по созданию совместных поисковых отрядов.

Отвечая на вопрос о главных достопримечательностях Абхазии, Бжания порекомендовал молодым людям посетить все семь районов республики, где каждый найдёт себе любимое место по душе.

«В Уфе мы только два дня и мало что ещё успели посмотреть. Но я вижу, как в вашем городе развивается строительная отрасль, возводят много красивых домов. Я знаю, что Башкортостан очень динамично развивается в экономическом, социальном и культурном планах. За короткое время мы успели влюбиться в вашу республику. И если появится возможность, то я хотел бы посещать Башкортостан чаще», – сказал Аслан Георгиевич.

Во время общения президенту Абхазии задали вопросы о практиках поддержки молодёжи в стране, проектах для начинающих предпринимателей. Активисты также обратились с предложениями о сотрудничестве молодёжных организаций двух республик, международных студенческих обменах и взаимодействии в сфере молодёжного предпринимательства.

В завершение встречи председатель Государственного комитета по молодёжной политике пригласила делегацию из Абхазии на тематический форум «Йыйын молодёжи - 2022», который состоится в Уфе с 12 по 14 сентября 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента.