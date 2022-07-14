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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ПО РАБОЧИМ ВОПРОСАМ

Новости Четверг, 14 июля 2022 17:02
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ ПО РАБОЧИМ ВОПРОСАМ

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. Исполнение поручений президента и премьер-министра обсуждалось на рабочей встрече Александра Анкваба и министра культуры Даура Кове.

Министр доложил о готовности предварительной сметы восстановительных работ в Сухумском пантеоне государственных деятелей, деятелей культуры и искусства.

По поручению президента Аслана Бжания министерство культуры совместно с администрацией Гудаутского района взаимодействуют в вопросе установления в г. Гудаута нового мемориального памятника погибшим в 1992-93гг. защитникам Отечества.

Премьер-министр Александр Анкваб интересовался текущей ситуацией в вопросах ремонтно-восстановительных работ в Дурипшском и Лыхненском православных храмах. Даур Кове сообщил о завершении согласования проекта по Дурипшскому храму и работе по определению объема необходимого кровельного ремонта в Лыхненском.

Министр культуры доложил и об объектах культуры – о завершающей стадии ремонта помещений Государственного ансамбля песни и танца, о подготовке проектно-сметной документации по ремонту в музеях Дмитриа Гулиа и Нестора Лакоба в Сухуме.
Финансирование работ одобрено правительством.

Александр Анкваб поручил Дауру Кове осуществлять контроль за ходом и качеством работ.
На встрече была обсуждена программа торжественных мероприятий, посвященных Дню Государственного флага Республики Абхазия, основная часть которых состоится в столице.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 июля 2022 17:04

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