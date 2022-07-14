ГЕНДИРЕКТОР ОАО «РЖД» ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ И КРИСТИНА ОЗГАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча вице-премьер-министра, министра экономики Абхазии Кристины Озган с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
На встрече обсудили вопросы взаимодействия сторон по обеспечению стабильных грузовых и пассажирских перевозок между Россией и Абхазией. Озган обозначила сложности, вызванные загруженностью южного направления, с которыми сталкиваются перевозчики при доставке жизненно необходимых грузов в республику.
В РЖД выразили готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.
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