ГЕНДИРЕКТОР ОАО «РЖД» ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ И КРИСТИНА ОЗГАН ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ. В Москве состоялась встреча вице-премьер-министра, министра экономики Абхазии Кристины Озган с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

На встрече обсудили вопросы взаимодействия сторон по обеспечению стабильных грузовых и пассажирских перевозок между Россией и Абхазией. Озган обозначила сложности, вызванные загруженностью южного направления, с которыми сталкиваются перевозчики при доставке жизненно необходимых грузов в республику.

В РЖД выразили готовность оказывать всестороннее содействие в вопросах обеспечения доставки приоритетных для Абхазии грузов.